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    51-летняя американская суперзвезда вышла замуж

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    51-летняя американская суперзвезда вышла замуж

    Отношения пары начались в 2015 году

    51-летняя певица Гвен Стефани и 45-летний кантри-музыкант Блейк Шелтон, в 2017 году признанный самым сексуальным мужчиной планеты по версии People, связали себя узами брака в минувшие выходные. Как сообщает портал PageSix, свадебная церемония прошла в субботу на ранчо Шелтона в Оклахоме — ранее он сообщал, что построил там часовню, чтобы жениться на Гвен.

    Отношения пары начались в 2015 году. Тогда Шелтон развелся со второй женой после четырех лет совместной жизни, а спустя несколько недель Стефани объявила о разводе с мужем Гэвином Россдейлом, с которым прожила 13 лет и воспитывала троих детей.

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    51-летняя американская суперзвезда вышла замуж
    51-летняя американская суперзвезда вышла замуж
    51-летняя американская суперзвезда вышла замуж
    51-летняя американская суперзвезда вышла замуж
    51-летняя американская суперзвезда вышла замуж

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    51-летняя американская суперзвезда вышла замуж