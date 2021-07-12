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    Украинский певец спел на русском и теперь раскаивается (видео)

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    Певец Хаят - Украинский певец спел на русском и теперь раскаивается (видео)
    Певец Хаят
    instagram.com/ado.khayat/

    Певец отметил, что поет на русском языке исключительно для фанов из Казахастана, Армении и других постсоветских стран

    Украинский певец Khayat выпустил альбом на русском языке и нарвался на критику. Об этом говорится в новом выпуске «Светская жизнь»

    «О тебе все узнали на проекте «Голос страны», где ты был в команде Тины Кароль. Тогда ты пел исключительно на украинском языке и был пропагандистом украинского фольклора. И вот вышел новый альбом с русскоязвчними песнями. Что случилось?», - задалась вопросом телеведущая Катя Осадчая.

    Певец отметил, что поет на русском языке исключительно для фанов из Казахастана, Армении и других постсоветских стран. Таке артист отметил, что много поклонников возмущались, что им понравились песни, но спрашивали: «Почему по-русски?». По словам певца, он сделал выводы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный американский певец сдался полиции.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Украинский певец спел на русском и теперь раскаивается (видео)