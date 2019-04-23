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    Шоу-биз

    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии

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    instagram / pamelaanderson /&nbsp;intimatelymagazine - 51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    instagram / pamelaanderson / intimatelymagazine

    Звезда порадовала поклонников чувственной фотосессией

    Знаменитая актриса и модель Памела Андерсон стала героиней нового номера испанского журнала Intimately. Актриса снялась для глянца в черном боди и роскошном платье с объемной юбкой.

    Вместе со звездой сериала «Спасатели Малибу» снялся и ее жених, 33-летний футболист «Марселя» и сборной Франции Адиль Рами. На романтичном совместном кадре звездная пара позирует, глядя друг другу в глаза.

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    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    51-летняя Памела Андерсон и ее молодой любовник снялись в романтичной фотосессии
    instagram / pamelaanderson / intimatelymagazine

    В интервью Памела откровенно рассказала о своих отношениях с чемпионом мира по футболу. «Это непросто, от нас обоих требуется много доверия… Мы не являемся типичной парой спортсмен-актриса: не изменяем, не лжем и не используем друг друга. Замужество уже не так важно для меня, как это было раньше, и у меня больше не будет детей. Это любовный роман, который мы проживаем день за днем», - призналась актриса.

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    актриса модель
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