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    Шоу-биз

    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)

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    <p>Памела Андерсон</p> <p>Фото: imdb</p> - 52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)

    Памела Андерсон

    Фото: imdb

    Вместо комплиментов актриса получила массу критики

    52-летняя Памела Андерсон оказалась в центре скандала из-за эротических фотографий четырехлетней давности. Звезда «Спасателей Малибу» опубликовала архивные снимки в качестве поздравлений на Хэллоуин. На них она предстала в полуобнаженном виде и с традиционным головным убором индейцев.

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    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)
    52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)

    Однако пользователи посчитали образ Памелы неуместным и расистским. Актрису обвинили в культурной апроприации, а также в лицемерии. Дело в том, что головной убор из перьев противоречит идеям Андерсон, являющейся ярой защитницей окружающей среды и животных.

    «Мы культура, а не костюм», – написали представители коренного населения. «Это действительно очень разочаровывающие и расистские снимки, Пэм… я думал, ты лучше этого», - прокомментировал один из пользователей.

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    знаменитости актриса Хэллоуин шоу-бизнес
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