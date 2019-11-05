52-летнюю Памелу Андерсон обвинили в расизме из-за архивных снимков (фото)



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Памела Андерсон Фото: imdb

Вместо комплиментов актриса получила массу критики

52-летняя Памела Андерсон оказалась в центре скандала из-за эротических фотографий четырехлетней давности. Звезда «Спасателей Малибу» опубликовала архивные снимки в качестве поздравлений на Хэллоуин. На них она предстала в полуобнаженном виде и с традиционным головным убором индейцев.

Однако пользователи посчитали образ Памелы неуместным и расистским. Актрису обвинили в культурной апроприации, а также в лицемерии. Дело в том, что головной убор из перьев противоречит идеям Андерсон, являющейся ярой защитницей окружающей среды и животных.

«Мы культура, а не костюм», – написали представители коренного населения. «Это действительно очень разочаровывающие и расистские снимки, Пэм… я думал, ты лучше этого», - прокомментировал один из пользователей.