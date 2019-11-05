Молоденькая жена 70-летнего Ричарда Гира снова беременна



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Ричард Гир и Алехандра Сильва

Супруга кинозвезды, 36-летняя журналистка Алехандра Сильва, находится на третьем месяце беременности

70-летний голливудский актер Ричард Гир готовится стать отцом в третий раз. Алехандра и Ричард тайно поженились в Испании в мае 2018 года, и уже после устроили пышный праздник для близких друзей в Нью-Йорке.

У Ричарда Гира уже есть двое детей. Первый сын Гомер, которому уже 19 лет, появился на свет в браке с актрисой и моделью Кэри Лоуэлл. А второго сына Ричарду родила Алехандра в феврале этого года. У Алехандры есть 6-летний сын Альберт от предыдущих отношений.

«Второй ребенок Ричарда и Алехандры должен появиться на свет следующей весной», - сообщил испанский журнал HOLA! со ссылкой на собственные источники.