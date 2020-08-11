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    Шоу-биз

    Мокрая Кристина Агилера в прозрачном платье наслаждается летним отдыхом у бассейна (фото)

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    39-летняя американская поп-дива Кристина Агилера - Мокрая Кристина Агилера в прозрачном платье наслаждается летним отдыхом у бассейна (фото)
    39-летняя американская поп-дива Кристина Агилера
    instagram.com/xtina/

    Поклонники назвали артистку «королевой гламура» и в очередной раз признались ей в любви

    39-летняя американская поп-дива Кристина Агилера начала рабочую неделю с приятного отдыха у бассейна своего дома в Лос-Анджелесе. Звезда поделилась серией снимков, на которых она, одевшись в белое обтягивающее полупрозрачное платье и дополнив образ шляпой с широкими полями, наслаждается теплом и солнцем, плавая на большом надувном розовом круге.

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    Мокрая Кристина Агилера в прозрачном платье наслаждается летним отдыхом у бассейна (фото)
    Мокрая Кристина Агилера в прозрачном платье наслаждается летним отдыхом у бассейна (фото)
    Мокрая Кристина Агилера в прозрачном платье наслаждается летним отдыхом у бассейна (фото)
    Мокрая Кристина Агилера в прозрачном платье наслаждается летним отдыхом у бассейна (фото)
    instagram.com/xtina/

    «Ваше здоровье! Поставьте свой любимый летний смайлик», — призвала она поклонников.

    Те в ответ назвали ее «королевой гламура» и в очередной раз признались ей в любви.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

    Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

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