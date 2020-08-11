Мокрая Кристина Агилера в прозрачном платье наслаждается летним отдыхом у бассейна (фото)



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39-летняя американская поп-дива Кристина Агилера instagram.com/xtina/

Поклонники назвали артистку «королевой гламура» и в очередной раз признались ей в любви

39-летняя американская поп-дива Кристина Агилера начала рабочую неделю с приятного отдыха у бассейна своего дома в Лос-Анджелесе. Звезда поделилась серией снимков, на которых она, одевшись в белое обтягивающее полупрозрачное платье и дополнив образ шляпой с широкими полями, наслаждается теплом и солнцем, плавая на большом надувном розовом круге.

«Ваше здоровье! Поставьте свой любимый летний смайлик», — призвала она поклонников.

Те в ответ назвали ее «королевой гламура» и в очередной раз признались ей в любви.

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