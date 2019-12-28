  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»

    • Розсилка
    <p>Эксперты предполагают, что ждать выхода третьей части фанатам придется достаточно долго</p> <div></div> - Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»

    Эксперты предполагают, что ждать выхода третьей части фанатам придется достаточно долго

    Первые две части фильма оказались очень востребованы у аудитории

    Сыгравший Дэдпула в одноименном фильме Райан Рейнолдс анонсировал выход третьей части фильма. О том, что поклонники могут начинать ждать ее выхода, канадец рассказал на утреннем шоу Live With Kelly and Ryan, где стал одним из ключевых гостей. Рейнолдс отметил, что сейчас съемочная команда уже приступила к работе над следующей частью. Эпизоды отрабатываются на студии Marvel, которая считается высшей лигой.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»
    Райан Рейнолдс анонсировал третью часть «Дэдпула»

    «Да, мы сейчас со всей командой работаем над ним. Мы теперь в Marvel, что вроде как высшая лига. Это безумие. Так что да, мы над ним работаем», — сказал Рейнолдс.

    Эксперты предполагают, что ждать выхода третьей части фанатам придется достаточно долго – прокат ленты запланирован не раньше, чем на 2022 год. Ранее Marvel анонсировала четвертую фазу своей Вселенной на 2020-2021 годы, и «Дэдпула» в ней нет.

     Читайте также: Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    знаменитости кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ