Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши



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Несмотря на пугающие диагнозы и постоянные обследования, Анджелина продолжает сниматься в самом кассовом кино

Состояние здоровья актрисы вызывает опасения

В Instagram 44-летней голливудской актрисы Анджелины Джоли попало непостановочное фото, на котором некая мать из мусульманской страны показывает ей своего ребенка.

Но бдительные поклонники обратили внимание на другую деталь снимка – у артистки на нем страшно худая рука с жутко проступающими венами. И хотя с лицом звезды вроде бы всё в порядке, рука как будто принадлежит очень изможденному человеку.

Известно, что Джоли предрасположена к раку. Недавно она откровенно рассказала об операциях, которые сделала, чтобы продлить свою жизнь. Врачи удалили ей обе молочные железы, а затем яичники и фаллопиевы трубы. Однако это не исключило возможность возникновения страшного недуга. Звезда призналась, что хочет прожить как можно дольше, чтобы провести больше времени со своими детьми (а их у нее шесть).

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