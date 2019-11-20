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    Шоу-биз

    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши

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    Несмотря на пугающие диагнозы и постоянные обследования, Анджелина продолжает сниматься в самом кассовом кино - Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Несмотря на пугающие диагнозы и постоянные обследования, Анджелина продолжает сниматься в самом кассовом кино

    Состояние здоровья актрисы вызывает опасения

    В Instagram 44-летней голливудской актрисы Анджелины Джоли попало непостановочное фото, на котором некая мать из мусульманской страны показывает ей своего ребенка.

    Но бдительные поклонники обратили внимание на другую деталь снимка – у артистки на нем страшно худая рука с жутко проступающими венами. И хотя с лицом звезды вроде бы всё в порядке, рука как будто принадлежит очень изможденному человеку.

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    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши
    Руки, как у старухи: в сети появилось свежее фото Анджелины Джоли без ретуши

    Известно, что Джоли предрасположена к раку. Недавно она откровенно рассказала об операциях, которые сделала, чтобы продлить свою жизнь. Врачи удалили ей обе молочные железы, а затем яичники и фаллопиевы трубы. Однако это не исключило возможность возникновения страшного недуга. Звезда призналась, что хочет прожить как можно дольше, чтобы провести больше времени со своими детьми (а их у нее шесть).

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