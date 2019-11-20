«Плакала в ванной»: Эмилия Кларк вспомнила, как продюсеры «Игры престолов» заставили ее сниматься обнаженной



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Ранее актриса заявляла, что не переделала бы ни одного эпизода

Подписывая контракт, актриса заранее не давала согласие на съемку обнаженных сцен

Актриса Эмилия Кларк приступила к съемкам «Игры престолов» в 23 года. Роль Дейенерис Таргариен сделала начинающую актрису звездой, но в то же время стала настоящим испытанием для нее. Об этом 33-летняя Кларк рассказывала во многих интервью, а в новой беседе с Дэксом Шепардом Эмилия вновь вспомнила трудные эпизоды телешоу HBO, где ей пришлось сниматься обнаженной.

По словам актрисы, подписывая контракт, она заранее не давала согласие на съемку обнаженных сцен, но в итоге ей пришлось в них участвовать под натиском шоураннеров, которые уговаривали ее не разочаровывать зрителей.

«Я вела бои на съемочной площадке, говорила: «Нет, простыня в кадре останется!», а они в ответ: «Ты же не хочешь разочаровывать поклонников «Игры престолов!», а я такая: «Да пошли вы!», – вспомнила Эмилия в интервью.

Ранее актриса заявляла, что не переделала бы ни одного эпизода. Однако признает, что в первом сезоне нагота на экране демонстрировалась очень часто.

«Я взялась за работу, а потом мне прислали сценарий, и тут-то поняла, в чем будет загвоздка. Я только-только окончила театральную школу, поэтому восприняла все как работу: если в сценарии есть эта сцена, то она нужна. Уговаривала себя, пыталась смириться. В первом сезоне понятия не имела, что делаю, что все это такое. Никогда прежде не была на съемочной площадке голой, да еще среди такого количества людей. Не знала, что мне делать, что от меня ждут, что я хочу… В первом сезоне снималась с мыслью, что недостойна ничего требовать и ни в чем нуждаться. Я могла плакать в ванной, а потом возвращаться на съемочную площадку и снимать сцену», –вспомнила свои съемки актриса.

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