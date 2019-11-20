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    Шоу-биз

    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини

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    <p>Ирина поделилась фото, сделанными во время путешествия США</p> <p>instagram.com/irinademicheva/</p> <div></div> - Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини

    Ирина поделилась фото, сделанными во время путешествия США

    instagram.com/irinademicheva/

    Ирина побывала в поместье Джанни Версаче

    Жена популярного украинского мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина заинтриговала своих подписчкиов. В Инстаграме она изменила свою фамилию Демичева на фамилию мужа - Монатик.

    Кроме того, Ирина поделилась свежими фотографиями, сделанными во время отдыха в США. Возлюбленная МОнатика запостила несколько снимков, где предстает в мини-платье белого цвета.

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    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
    instagram.com/irinademicheva/

    «Как же хорошо в доме, где жил Джанни Версаче. Ощущение роскоши в каждой детали интерьера, свойственной истинным итальянцам, привлекает внимание в каждом уголке виллы. Невозможно хорошо и уютно вокруг, и даже ощущение шума Ocean drive не слышно, но вот только двойственные ощущения переполняют изнутри, ведь вы находитесь в доме где жила легендарная личность, но именно на ступеньках его любимого поместья он и был убит ...», - прокомментировала Ирина.

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    знаменитости Монатик отдых за границей шоу-бизнес отдых
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