Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини



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Ирина поделилась фото, сделанными во время путешествия США instagram.com/irinademicheva/

Ирина побывала в поместье Джанни Версаче

Жена популярного украинского мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина заинтриговала своих подписчкиов. В Инстаграме она изменила свою фамилию Демичева на фамилию мужа - Монатик.

Кроме того, Ирина поделилась свежими фотографиями, сделанными во время отдыха в США. Возлюбленная МОнатика запостила несколько снимков, где предстает в мини-платье белого цвета.

«Как же хорошо в доме, где жил Джанни Версаче. Ощущение роскоши в каждой детали интерьера, свойственной истинным итальянцам, привлекает внимание в каждом уголке виллы. Невозможно хорошо и уютно вокруг, и даже ощущение шума Ocean drive не слышно, но вот только двойственные ощущения переполняют изнутри, ведь вы находитесь в доме где жила легендарная личность, но именно на ступеньках его любимого поместья он и был убит ...», - прокомментировала Ирина.

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