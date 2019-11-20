Жена Монатика восхитила сеть соблазнительной фигурой в мини
Ирина поделилась фото, сделанными во время путешествия США
instagram.com/irinademicheva/
Ирина побывала в поместье Джанни Версаче
Жена популярного украинского мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина заинтриговала своих подписчкиов. В Инстаграме она изменила свою фамилию Демичева на фамилию мужа - Монатик.
Кроме того, Ирина поделилась свежими фотографиями, сделанными во время отдыха в США. Возлюбленная МОнатика запостила несколько снимков, где предстает в мини-платье белого цвета.
«Как же хорошо в доме, где жил Джанни Версаче. Ощущение роскоши в каждой детали интерьера, свойственной истинным итальянцам, привлекает внимание в каждом уголке виллы. Невозможно хорошо и уютно вокруг, и даже ощущение шума Ocean drive не слышно, но вот только двойственные ощущения переполняют изнутри, ведь вы находитесь в доме где жила легендарная личность, но именно на ступеньках его любимого поместья он и был убит ...», - прокомментировала Ирина.