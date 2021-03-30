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    55-летняя актриса снялась без одежды в стогу сена и вызвала горячие споры

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    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли - 55-летняя актриса снялась без одежды в стогу сена и вызвала горячие споры
    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли
    instagram.com/elizabethhurley1/

    Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид знаменитости в комментариях

    Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поделилась откровенной фотографией и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

    55-летняя актриса снялась полностью обнаженной в стогу сена лицом к фотографу. Волосы Херли распущены, а обнаженные части тела она прикрыла скрещенными перед собой ногами. Публикация набрала больше 140 тысяч лайков.

    instagram.com/elizabethhurley1/
    instagram.com/elizabethhurley1/

    «Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид знаменитости в комментариях. Одни были озадачены выбором образа и локации. «Оденься», «Какая тупая фотография, разве станет голый человек садиться на сено?», «Мне больно смотреть на этот кадр», «Разве тебе не колко так сидеть?» — негодовали они.

    Другие, напротив, выразили свое восхищение. «Возможно, это твоя самая лучшая фотография», «Очень горячо», «Самая красивая женщина в мире», «Боже мой, красота этой женщины лишает меня возможности что-либо произнести», — писали фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

    О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

    «Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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