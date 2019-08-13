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    Шоу-биз

    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда

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    Деми Мур - 56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    Деми Мур

    Кинозвезда не впервые надевает одежду украинского дизайнера

    Знаменитая голливудская актриса Деми Мур в своем Инстаграме поделилась фотографией, на которой позирует в льняном вышитом нарядеукраинского производства. Автором образа кинозвезды стала известная дизайнер Вита Кин.

    В своих последних работах дизайнер не использует украинскую вышивку, а экспериментирует с азиатскими и африканскими этно-мотивами. Актриса выбрала наряд Shalimar с аппликациями в зеленых тонах, вдохновленный Садами Моголов. Стоимость платья - 1750 долларов.

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    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
    56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда

    Ранее голливудская актриса в стильном платье-вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin посетила торжественное празднование 10 годовщины брака Брюса Уиллиса.

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