56-летняя Деми Мур похвасталась платьем от украинского бренда
Деми Мур
Кинозвезда не впервые надевает одежду украинского дизайнера
Знаменитая голливудская актриса Деми Мур в своем Инстаграме поделилась фотографией, на которой позирует в льняном вышитом нарядеукраинского производства. Автором образа кинозвезды стала известная дизайнер Вита Кин.
В своих последних работах дизайнер не использует украинскую вышивку, а экспериментирует с азиатскими и африканскими этно-мотивами. Актриса выбрала наряд Shalimar с аппликациями в зеленых тонах, вдохновленный Садами Моголов. Стоимость платья - 1750 долларов.
Ранее голливудская актриса в стильном платье-вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin посетила торжественное празднование 10 годовщины брака Брюса Уиллиса.
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