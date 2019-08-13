59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом



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Антонио Бандерас и Николь Кимпел instagram.com/antoniobanderasoficial/

Поклонники заметили, что актер светился от счастья и выглядел помолодевши

Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас показал свою возлюбленную – 39-летнюю красотку-банкира Николь Кимпел. Вместе они посетили благотворительный гала-вечер в испанском городе Марбелья. Оказалось, пара помогает фондам, которые занимаются спонсированием образовательных программ.

На красной дорожке Бандерас появился в традиционном смокинге с бабочкой и светился от щастья рядом с обворожительной возлюбленной в пышном розовом платье с глубоким декольте.

На мероприятие также пришла сестра-близнец Николь по имени Барбара. Она выбрала наряд, который по цвету гармонировал с платьем возлюбленной актера. Антонио выглядел счастливым, окруженный поддержкой красивых дам.

Напомним, что от прошлых отношений у Антонио есть дочь Стелла, которой 22 года.