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    Шоу-биз

    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом

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    <p>Антонио Бандерас и Николь Кимпел</p> <p>instagram.com/antoniobanderasoficial/</p> - 59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом

    Антонио Бандерас и Николь Кимпел

    instagram.com/antoniobanderasoficial/

    Поклонники заметили, что актер светился от счастья и выглядел помолодевши

    Знаменитый голливудский актер Антонио Бандерас показал свою возлюбленную –  39-летнюю красотку-банкира  Николь Кимпел. Вместе они посетили благотворительный гала-вечер в испанском городе Марбелья. Оказалось, пара помогает фондам, которые занимаются спонсированием образовательных программ.

    На красной дорожке Бандерас появился в традиционном смокинге с бабочкой и светился от щастья рядом с обворожительной возлюбленной в пышном розовом платье с глубоким декольте.

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    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    59-летний Бандерас вышел в свет с молодой любовницей и ее сестрой-близнецом
    instagram.com/antoniobanderasoficial/

    На мероприятие также пришла сестра-близнец Николь по имени Барбара. Она выбрала наряд, который по цвету гармонировал с платьем возлюбленной актера. Антонио выглядел счастливым, окруженный поддержкой красивых дам.

    Напомним, что от прошлых отношений у Антонио есть дочь Стелла, которой 22 года.

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