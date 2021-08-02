60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
Знаменитости уже сообщили эту новость свои близким друзьям
Американский актер Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов. Об этом сообщает журнал OK!
Источники издания рассказали, что 60-летний артист и его 43-летняя жена, юристка Амаль Аламуддин, скоро станут родителями. По их словам, у супруги Клуни заканчивается третий триместр беременности. Ожидается, что у пары родятся близнецы.
Знаменитости уже сообщили эту новость свои близким друзьям. 7 июля они устроили ужин в итальянском ресторане Il Gatto Nero, любимом заведении артиста, и рассказали о беременности Амаль своему окружению. В июне они также поговорили со своими детьми о пополнении в семье.
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