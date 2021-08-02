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    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов

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    Актер Джордж Клуни - 60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    Актер Джордж Клуни

    Знаменитости уже сообщили эту новость свои близким друзьям

    Американский актер Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов. Об этом сообщает журнал OK!

    Источники издания рассказали, что 60-летний артист и его 43-летняя жена, юристка Амаль Аламуддин, скоро станут родителями. По их словам, у супруги Клуни заканчивается третий триместр беременности. Ожидается, что у пары родятся близнецы.

    Знаменитости уже сообщили эту новость свои близким друзьям. 7 июля они устроили ужин в итальянском ресторане Il Gatto Nero, любимом заведении артиста, и рассказали о беременности Амаль своему окружению. В июне они также поговорили со своими детьми о пополнении в семье.

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    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов
    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов

    Ранее «Скотч» сообщал, что недавно увеличившая грудь украинская блогерша-миллионик теперь собирается уменьшить бюст.

    «Признаюсь вам. Наконец-то дошло. Очень хочу переделать эти сиськи порноактрисы. Они ужасно ненатуральные, мне не нравится и ужасно недовольна результатом», — сообщила София Стужук.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    60-летний Джордж Клуни вновь станет отцом близнецов