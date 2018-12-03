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    Шоу-биз

    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем

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    Шэрон Стоун - 60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    Шэрон Стоун

    Вместе с новым мужчиной актриса казалась счастливой и беззаботной

    Минувшими выходными, легенду Голливуда 60-летнюю Шэрон Стоун заметили с 50-летним журналистом Энцо Курсио на улицах Рима. Об этом сообщает Radar Online.

    Звездная пара прибыла в Италию за день до мероприятия, чтобы провести побольше времени вместе. Шэрон и Энцо, держась за руки, неспешно прогуливались по магазинам и без конца веселили друг друга шутками. Папарацци также удалось заснять момент поцелуя влюбленных.

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    Вместе с новым бойфрендом Шэрон казалась счастливой и беззаботной, в то время как он смотрел на нее влюбленными глазами.

    Напомним, Шэрон Стоун добилась наибольшей известности по роли в фильме «Основной инстинкт». Также она сыграла жертву маньяка в «Щепке», а потом — роль фригидной жены героя Ричарда Гира в фильме «На перепутье».

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    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем
    60-летняя Шэрон Стоун впервые вышла в свет с новым бойфрендом-итальянцем

     За роль в фильме «Казино» Мартина Скорсезе она получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар». В этом фильме она сыграла жену главного героя, в роли которого снялся Роберт де Ниро.

     

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