Натали Дормер сыграет главную роль в продолжении сериала «Страшные сказки»



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Натали Дормер soyuz.ru

В ноябре прошлого года канал Showtime заявил о разработке продолжения популярного сериала «Страшные сказки»

По данным издания Variety, шоу сосредоточит внимание на новых персонажах, а сюжет развернется в локациях Лос-Анджелеса в 1930-х годах. Одну из главных ролей в сериале, получившем название «Страшные сказки: Город ангелов», исполнит звезда «Игры престолов» Натали Дормер.

Актриса сыграет персонажа по имени Магда, сверхъестественное существо, способное принимать любой облик по желанию. На протяжении всего сюжета харизматичная, умная и хамелеоноподобная героиня будет появляться в различных обличиях. Для Дормер эта роль ознаменовала возвращение в Showtime, поскольку с 2007 года она играла Анну Болейн в «Тюдорах».

Будучи «духовным потомком» первых трех сезонов «Страшных сказок», «Город ангелов» перенесет зрителей из викторианского Лондона в Лос-Анджелес 1938 года, в период, пронизанный социальной и политической напряженностью. По сюжету, когда город поражает ужасное убийство, детектив Тиаго Вега оказывается втянут в дело, отражающее богатую историю Лос-Анджелеса: от строительства первых автострад и глубоких традиций американо-мексиканского фольклора до шпионских действий Третьего рейха.

Создатель «Страшных сказок», сценарист и исполнительный продюсер Джон Логан займется разработкой «Города ангелов». К нему вновь присоединятся продюсеры Майкл Агилар («Константин: Повелитель тьмы»), Сэм Мендес («Проклятый путь») и Пиппа Харрис («Дорога перемен»).

Джерело: popcornnews