Приходько показала, как не задалось ее утро понедельника: бурная истерика (видео)

Ранее стало известно, что Анастасия Приходько осталась в Новый год без концертов

Певица Анастасия Приходько разместила на своей странице в Инстаграм видео, где она за рулем автомобиля в явно не лучшем настроении повторяет раздраженным голосом, как мантру: «Я улыбаюсь этому миру! Я люблю людей! Люди, я вас люблю! Нет плохих людей, есть дурные мысли!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Зірковий шлях (@zirkovyi_shlyah)

Подписчики артистки вместо того, чтобы поддержать артистку, начали упражняться в красноречии: «Наверное, с приветом!», «Что за чушь», «Такой истерический голос и «любит людей».

Ранее мы писали, что Анастасия Приходько осталась в Новый год без концертов. Певица призналась, что не выступает в новогоднюю ночь с 2013-го года: «Это единственный праздник, который я должна отпраздновать с семьей – не могу оставить детей в это время. Когда их не было – выступала, а сейчас – нет. Я совершила такую ошибку, когда была маленькой старшая дочь, но тогда не думала, что для детей это так важно. Осознав это, приняла решение не повторять такие ошибки».