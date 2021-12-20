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    Приходько показала, как не задалось ее утро понедельника: бурная истерика (видео)

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    Анастасия Приходько - Приходько показала, как не задалось ее утро понедельника: бурная истерика (видео)
    Анастасия Приходько
    Фото из открытых источников

    Ранее стало известно, что Анастасия Приходько осталась в Новый год без концертов

    Певица Анастасия Приходько разместила на своей странице в Инстаграм видео, где она за рулем автомобиля в явно не лучшем настроении повторяет раздраженным голосом, как мантру: «Я улыбаюсь этому миру! Я люблю людей! Люди, я вас люблю! Нет плохих людей, есть дурные мысли!»

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    Публикация от Зірковий шлях (@zirkovyi_shlyah)

    Подписчики артистки вместо того, чтобы поддержать артистку, начали упражняться в красноречии: «Наверное, с приветом!», «Что за чушь», «Такой истерический голос и «любит людей».

    Ранее мы писали, что Анастасия Приходько осталась в Новый год без концертов. Певица призналась, что не выступает в новогоднюю ночь с 2013-го года: «Это единственный праздник, который я должна отпраздновать с семьей – не могу оставить детей в это время. Когда их не было – выступала, а сейчас – нет. Я совершила такую ошибку, когда была маленькой старшая дочь, но тогда не думала, что для детей это так важно. Осознав это, приняла решение не повторять такие ошибки».

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    Теги: скандал Новый год певица праздник шоу-бизнес Анастасия Приходько
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    Приходько показала, как не задалось ее утро понедельника: бурная истерика (видео)