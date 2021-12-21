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    Алина Кабаева зажгла в ресторане с женщиной (видео)

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    Алина Кабаева на шоу Урганта - Алина Кабаева зажгла в ресторане с женщиной (видео)
    Алина Кабаева на шоу Урганта
    фото из открытых источников

    Российская гимнастка с компанией отметили закрытие турнира, на который приезжали и наши спортсменки

    Спортсменка Алина Кабаева, которой много лет считают «тайной женой» Путина (по неофициальной информации, у них трое общих детей), в последнее время все чаще появляется на публике. В сети появилось видео, как Кабаева развлекается в ресторане на шумной вечеринке, посвященной открытию спортивного турнира «Небесная грация». Ранее мы сообщали, что поучаствовать в этом турнире согласилась и наша именитая спортсменка – Екатерина Серебрянская. Она ездила в Москву, а после выставила пост о поездке на своей странице в Фейсбуке. И тут же нарвалась на критику подписчиков: «Идет восьмой год войны! Как так можно?»

    В интервью российской прессе Серебрянская расхваливала Кабаеву: «Я ее помню как младшую подругу, когда мы готовились в составе старшей сборной Советского Союза. Она всегда была очень дружелюбной и улыбчивой».

    Съемки программы «Вечерний Ургант». Фото: открытые источники
    Съемки программы «Вечерний Ургант». Фото: открытые источники

    Кабаева, Серебрянская и другие олимпийские чемпионки, а том числе еще одна украинка – Александра Тимошенко, приняли участие в съемках программы «Вечерний Ургант». После того, как передача вышла в эфир, в сети обсуждали наряд подруги Путина от Valentino по заоблачной цене.

    Платье от Валентино. Фото: открытые источники
    Платье от Валентино. Фото: открытые источники

    На вечеринку по случаю окончания турнира российская гимнастка пришла в ресторан в еще одном брендовом наряде – сверкающем платье золотого оттенка.

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    Публикация от TV STAR Original (@tv.starr)

    После торжественной части гости пошли в пляс. Отожгла на танцполе и Кабаева. Танцевала спортсменка почему-то исключительно с женщинами.

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    Теги: ресторан Иван Ургант Путин Катерина Серебрянська
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    Алина Кабаева зажгла в ресторане с женщиной (видео)