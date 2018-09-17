Алла Костромичева прорычала на весь Инстаграм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Работа такая

Супермодель и ведущая «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева приоткрыла закулисье подготовки перед каждым эфиром одного из самых популярных телешоу страны.

Алла показала, как происходит разминка речевого аппарат за несколько минут до выхода на съемочную площадку. Видео подтверждение она выложила у себя в Instagram:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alla Kostromichova (@alla) 16 Сен 2018 в 9:43 PDT

«Вот меня часто спрашивают, как выглядит подготовка к съемкам, а выглядит она вот так. Ничего интригующего, разминка речи. Да, друзья, можете попробовать повторить, для меня «рюрь» самое сложное, а вам? Вдох - Ри-рэ-ра-ро-ру-ры выдох. Вдох рирь-рерь-рярь-рёрь-рюрь-рырь выдох. Мне приятно думать, что из комнат тысячей людей сейчас доносится странное рычание. Я с вами!», - констатировала Алла.