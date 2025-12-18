Алла Мазур розповіла про особливий запис Гімну до новорічної ночі

Захисник Маріуполя, який пройшов через пекло полону, заспівав Гімн разом із командою ТСН

Журналістка і ведуча інформаційно-аналітичної програми «ТСН.Тиждень» Алла Мазур поділилася подробицями запису Гімну України до новорічної ночі 2026 року. Цього разу журналісти співали головну пісню країни разом із військовими, які пройшли через найважчі випробування війни. Про це журналістка повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Одним із учасників зйомок став 34-річний морський піхотинець Олександр Дідур – захисник Маріуполя родом з окупованих Олешок. Його історія – це приклад неймовірної незламності. Олександр на фронті з 2015 року. У 2022-му, отримавши важкі поранення, він у непритомному стані потрапив до російського полону.

«Майже 15 місяців пробув там без кваліфікованої медичної допомоги! Росіяни довго не підтверджували, що він у них, бо на морську піхоту у них там особливий зуб. Втратив праве око, три пальці на правій руці, ліва стала нерухомою…», – розповіла Алла Мазур.

Повернувшись додому під час обміну, Олександр не залишив службу на інформаційному та психологічному фронтах. Він приєднався до проєкту «Серце Азову» та пройшов навчання у США за програмою «Рівний – рівному», аби допомагати іншим воїнам проходити реабілітацію після полону.

Алла Мазур і захисник Маріуполя Олександр Дідур фото: Алла Мазур/Facebook

За словами телеведучої, Олександр разом із іншими захисниками терпляче витримав усі дублі під час запису.

«Цей запис новорічного Гімну я запам’ятаю особливо. Бо разом з колегами з ТСН мали ми честь записувати Гімн пліч-о-пліч з реальними нашими захисниками. Доторкнулися до долі хлопців, які справді пройшли крізь пекло», – зазначила ведуча.

Побачити результат спільної роботи та почути Гімн у виконанні журналістів і героїв війни українці зможуть у перші хвилини 2026 року на каналі «1+1 Україна».

Нагадаємо, у 2023 році Алла Мазур на своїй сторінці в соцмережі повідомила про трагедію: на фронті загинув її 32-річний племінник Олександр Сірий. За словами Алли, Олександр не був професійним військовим, він працював у будівельній сфері, але коли довелося взяти до рук зброю – не сховався, пішов до війська.