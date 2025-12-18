Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Алла Мазур розповіла про особливий запис Гімну до новорічної ночі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Ведуча інформаційно-аналітичної програми ТСН.Тиждень Алла Мазур та захисник України Олександр Дідур під час запису новорічного Гімну
фото: Алла Мазур/Facebook

Захисник Маріуполя, який пройшов через пекло полону, заспівав Гімн разом із командою ТСН

Журналістка і ведуча інформаційно-аналітичної програми «ТСН.Тиждень» Алла Мазур поділилася подробицями запису Гімну України до новорічної ночі 2026 року. Цього разу журналісти співали головну пісню країни разом із військовими, які пройшли через найважчі випробування війни. Про це журналістка повідомила на своїй сторінці у Facebook, інформує «Главком».

Одним із учасників зйомок став 34-річний морський піхотинець Олександр Дідур – захисник Маріуполя родом з окупованих Олешок. Його історія – це приклад неймовірної незламності. Олександр на фронті з 2015 року. У 2022-му, отримавши важкі поранення, він у непритомному стані потрапив до російського полону.

«Майже 15 місяців пробув там без кваліфікованої медичної допомоги! Росіяни довго не підтверджували, що він у них, бо на морську піхоту у них там особливий зуб. Втратив праве око, три пальці на правій руці, ліва стала нерухомою…», – розповіла Алла Мазур.

Повернувшись додому під час обміну, Олександр не залишив службу на інформаційному та психологічному фронтах. Він приєднався до проєкту «Серце Азову» та пройшов навчання у США за програмою «Рівний – рівному», аби допомагати іншим воїнам проходити реабілітацію після полону.

Алла Мазур і захисник Маріуполя Олександр Дідур
Алла Мазур і захисник Маріуполя Олександр Дідур
фото: Алла Мазур/Facebook

За словами телеведучої, Олександр разом із іншими захисниками терпляче витримав усі дублі під час запису.

«Цей запис новорічного Гімну я запам’ятаю особливо. Бо разом з колегами з ТСН мали ми честь записувати Гімн пліч-о-пліч з реальними нашими захисниками. Доторкнулися до долі хлопців, які справді пройшли крізь пекло», – зазначила ведуча.

Побачити результат спільної роботи та почути Гімн у виконанні журналістів і героїв війни українці зможуть у перші хвилини 2026 року на каналі «1+1 Україна». 

Нагадаємо, у 2023 році Алла Мазур на своїй сторінці в соцмережі повідомила про трагедію: на фронті загинув її 32-річний племінник Олександр Сірий. За словами Алли, Олександр не був професійним військовим, він працював у будівельній сфері, але коли довелося взяти до рук зброю – не сховався, пішов до війська.

Теги: поранення Різдвяні свята історія Алла Мазур росіяни Україна полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для РФ Крим – це перш за все військова база на Чорному морі
Крим у фокусі Женевських перемовин: чому компроміси щодо півострова не прийнятні для України
25 листопада, 10:15
Ворог атакував Херсон дронами
Окупанти атакували Херсон: є поранені
27 листопада, 23:05
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях
29 листопада, 23:07
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
Одеса. Працівники ТЦК побили звільненого з полону морпіха – розпочато розслідування
12 грудня, 05:37
Гривня знову демонструє падіння в обмінниках
Гривня оновила історичний мінімум щодо євро
16 грудня, 19:40
Зеленський підписав укази для забезпечення належного функціонування судів у регіонах із нестачею кадрів
Президент України підписав укази про нові призначення суддів
15 грудня, 17:00
Дружина наполягла, щоб чоловік поїхав на заробітки до провінції Гуандун і почала регулярно просити гроші
У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
29 листопада, 16:15
Дані про звільнення Андріївки на Сумщині відобразилися на мапі DeepState лише після того, як військові, котрі зачищали село, дали добро
Сіра зона на картах лінії фронту DeepState – що це означає? Пояснення OSINTерів
30 листопада, 21:15
До Дня Святого Миколая у Києві заплановано цікаві заходи для дітей та дорослих
День Святого Миколая: куди піти у Києві, щоб відчути магію свята
2 грудня, 16:33

Шоу-біз

Алла Мазур розповіла про особливий запис Гімну до новорічної ночі
Алла Мазур розповіла про особливий запис Гімну до новорічної ночі
На концерті Макса Барських благодійний фонд Олександра Усика зібрав кошти для ЗСУ (фото)
На концерті Макса Барських благодійний фонд Олександра Усика зібрав кошти для ЗСУ (фото)
Третій «Аватар». В прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів
Третій «Аватар». В прокат виходить один із найдорожчих фільмів усіх часів
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
Блогер з Кривого Рогу отримав російське громадянство та похвалився новим паспортом (фото)
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір
На могилі Степана Гіги посаджено дерево. Соцмережі здивував вибір
Єврейське свято Ханука. Кароль і Жадан передали вітання із символічного місця
Єврейське свято Ханука. Кароль і Жадан передали вітання із символічного місця

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua