У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Дружина наполягла, щоб чоловік поїхав на заробітки до провінції Гуандун і почала регулярно просити гроші
Поспішний шлюб мав прикрі наслідки

У Китаї життя 40-річного Хуана Чжунчена стало вірусною темою соцмереж. Він одружився всього через чотири години після побачення наосліп, і вже за місяць втратив усі свої накопичення – понад 240 000 юанів (34 000 доларів США). Його історія спричинила жваве обговорення онлайн, адже чоловік фактично влив усі заощадження у жінку, з якою ледь знайомий. Як інформує «Главком», про це пише SCMP.

Хуан родом із міста Хенгян у провінції Хунань. На побачення наосліп він вирушив 21 серпня. Чоловік стверджує, що дорогою до місця зустрічі раптом побачив вісім свах, які разом із однією знайомою зі села – загалом дев’ятьма посередницями – рекомендували йому одну й ту ж жінку. Вона працювала у місцевому салоні краси.

За словами Хуана, все розвивалося блискавично. Після короткого знайомства жінка наполягла на тому, щоб вони одразу оформили шлюб. Уже близько 17:00 того ж дня пара вирушила до реєстраційного центру.

«Усе сталося настільки швидко, що я був ніби уві сні. Я навіть сказав їй: «Сьогоднішній день схожий на сон», – згадує Хуан.

Ту ніч вони провели в готелі, і це була перша й остання близькість у їхньому шлюбі. Після цього, каже Хуан, жінка навіть не дозволяла йому обійняти її.

Незабаром дружина наполягла, щоб чоловік поїхав на заробітки до провінції Гуандун і почала регулярно просити гроші. Вона зверталася до нього з проханнями «позичити» кошти на різні потреби: святкування Цисі (китайського Дня закоханих), купівлю речей, оплату витрат для своєї доньки.

Часто жінка взагалі не відповідала на його повідомлення, але коли відповідала, мова щоразу йшла про гроші.

6 вересня вона заявила, що її доньці необхідний комп’ютер. Хуан переказав їй 2300 юанів (320 доларів). Раніше він також надіслав їй традиційний «червоний конверт» у WeChat на 1 314 юанів – символічну суму, що означає «вічність». У відповідь вона лише написала: «Дякую, коханий».

Хуан каже, що за менш ніж місяць його дружина повністю витратила всі 240 000 юанів.

«Ми познайомилися 21 серпня, а вже 8 вересня всі мої заощадження були вичерпані», – заявив чоловік.

Його історія стала черговим нагадуванням про те, наскільки небезпечними можуть бути імпульсивні рішення, особливо коли вони стосуються шлюбу та фінансів.

Раніше житель міста Сін'ян у китайській провінції Хенань Лю подав на розлучення зі своєю дружиною. Причиною стало те, що жінка витратила майже всі гроші, які він їй регулярно переказував. Найбільшу частину коштів вона перевела як чайові чоловікові-стримеру під час його прямих ефірів.

Нагадаємо, служба знайомств Tawkify провела дослідження та з'ясувала, як фінансове становище впливає на розвиток відносин представників різних поколінь. Особливо ж вразило своїми чесними відповідями покоління зумерів або Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік). Зокрема кожен третій зумер готовий повернутися до колишнього партнера, якщо той розбагатіє. 

 

У Китаї чоловік одружився через чотири години після побачення
