Окупанти атакували Херсон: є поранені

Постраждалі перебувають у стані середньої важкості

Увечері, 27 листопада російські терористи атакували безпілотниками Херсон. У результаті обстрілу є поранені. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, орієнтовно о 20:20 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. 58-річна жінка та 59-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.

Бригада «швидкої» доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, російські окупанти атакували з безпілотника машину екстреної медичної допомоги у Херсоні, внаслідок чого водій і фельдшер дістали поранення.

Як відомо, 27 листопада станом на 22:00 відбулося 231 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Загарбники взавдали 25 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1727 дронів-камікадзе та здійснили 2 535 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.