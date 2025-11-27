Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Окупанти атакували Херсон: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Херсон: є поранені
Ворог атакував Херсон дронами
фото з відкритих джерел

Постраждалі перебувають у стані середньої важкості

Увечері, 27 листопада російські терористи атакували безпілотниками Херсон. У результаті обстрілу є поранені. Про це повідомляє Херсонська ОВА, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, орієнтовно о 20:20 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. 58-річна жінка та 59-річний чоловік дістали вибухові травми та уламкові поранення кінцівок.

Бригада «швидкої» доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, російські окупанти атакували з безпілотника машину екстреної медичної допомоги у Херсоні, внаслідок чого водій і фельдшер дістали поранення. 

Як відомо, 27 листопада станом на 22:00 відбулося 231 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. 

Загарбники взавдали 25 авіаційних ударів, скинувши 78 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1727 дронів-камікадзе та здійснили 2 535 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Читайте також:

Теги: Херсон поранення обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
25 листопада, 18:28
Жителька Стінок Галина, яку евакуювали військові
Військові вивезли трьох останніх жителів села з-під Часового Яру
23 листопада, 19:15
Ворог атакував бригаду екстреної медичної допомоги
Росіяни вдарили дроном по «швидкій»: поранено медиків
17 листопада, 08:08
У Бучанському районі пошкоджено дев'ять приватних будинків
Нічна атака на Київщину: пошкоджено ряд цивільних виробництв, будинки та склади
14 листопада, 08:38
Президент приїхав у Херсон у третю річницю визволення міста від російських окупантів
Зеленський скликає спеціальне засідання Ставки
11 листопада, 15:18
Зеленський подякував воїнам, які захищали й звільняли Херсон
Третя річниця звільнення Херсона. Президент відзначив подвиг захисників
11 листопада, 10:33
Покращення роботи енергосистеми можливе за умови зменшення російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі України
Чи можна прогнозувати відключення світла на тиждень? Енергетик дав відповідь
3 листопада, 15:08
Пожежу ліквідовано рятувальниками ДСНС
Нічний обстріл Київщини: рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків
30 жовтня, 09:53
Ткаченко наголосив, що закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель
Ткаченко назвав посадовця, який зриває розгортання системи мобільних укриттів у столиці
29 жовтня, 10:51

Суспільство

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Латвія виділить Україні €15 млн на дрони в 2026 році
Латвія виділить Україні €15 млн на дрони в 2026 році
РФ випробовує терпіння Заходу? Бомбардувальники Ту-22М3 пролетіли над Балтикою
РФ випробовує терпіння Заходу? Бомбардувальники Ту-22М3 пролетіли над Балтикою
Окупанти атакували Херсон: є поранені
Окупанти атакували Херсон: є поранені
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
Чемпіонат світу, Кубок світу – з великої чи з маленької? Мовознавиця пояснила правило
Чемпіонат світу, Кубок світу – з великої чи з маленької? Мовознавиця пояснила правило

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua