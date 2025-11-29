На Київщині триває ліквідація наслідків після обстрілу РФ: троє людей у лікарнях

Внаслідок масованої атаки росіян пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів

Очільник КОВА Микола Калашник повідомив подробиці наслідків ворожого обстрілу Київщини. За уточненою інформацією, в області загинула 55-річна жінка, ще троє людей перебувають у медичних закладах з різними типами поранення, пише «Главком».

У медичному закладі Вишгородського району лікування продовжує 67-річна жінка з численними уламковими пораненнями мʼяких тканин. У медзакладі Фастівського району залишається чоловік літнього віку з приводу нападу стенокардії, як гострої реакції на стрес.

У Броварському районі під наглядом лікарів перебуває жінка 64 років із закритою черепно-мозковою травмою та переломом лівої кисті.

У Броварах понад 80% вибитих вікон декількох сотень квартир закрито OSB-плитами. Проведено демонтаж аварійних навісаючих конструкцій на верхніх поверхах пошкодженого будинку, який найбільше постраждав від атаки РФ.

Енергетики продовжують роботи з відновлення стабільного електропостачання. Наразі вже 35 тис. осель Київщини вдалося повернути світло.

Усього в регіоні унаслідок масованої атаки росіян пошкоджено 15 багатоповерхівок, 72 приватні будинки, об’єкти критичної інфраструктури, гаражні бокси, виробництва, торгові центри, будівля «Нової пошти», дитячий садок, 35 автомобілів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку, яку Росія здійснила сьогодні на Київ та область. За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 ударних безпілотників проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури.

Варто зазначити, українська столиця пережила одну з найжорстокіших і наймасштабніших повітряних атак з боку Росії за останні місяці. Ворог застосував цілий арсенал засобів ураження – від гіперзвукових ракет «Кинджал» та балістики до крилатих ракет і близько 300 ударних дронів. Внаслідок цього удару та падіння уламків у Дарницькому районі Києва зафіксовано руйнування та, на жаль, загибель людини.