Alyona Alyona обвинила друзей и близких в том, что она не может похудеть
О своих подозрения артистка рассказала в новом ролике
Популярная украинская рэперша Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, никак не может сбросить лишние килограммы. Но теперь она поняла, в чем же причина этого. По ее словам, похудеть ей мешают пожелания друзей и близких.
Об этом она рассказала в новом ролике, который опубликовала в TikTok.
«А что, если я не могу похудеть из-за того, что каждый год мне все желают оставаться такой, какая я есть?» - задает себе вопрос героиня видео, которая в это же время ест банан.
@alyona.alyona.official
І так щорокуоригінальний звук - Альона Альона
Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».
Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.
Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.