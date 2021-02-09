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    Шоу-биз

    Alyona Alyona обвинила друзей и близких в том, что она не может похудеть

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    Рэперша&nbsp;Alyona Alyona - Alyona Alyona обвинила друзей и близких в том, что она не может похудеть
    Рэперша Alyona Alyona

    О своих подозрения артистка рассказала в новом ролике

    Популярная украинская рэперша Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, никак не может сбросить лишние килограммы. Но теперь она поняла, в чем же причина этого. По ее словам, похудеть ей мешают пожелания друзей и близких.

    Об этом она рассказала в новом ролике, который опубликовала в TikTok.

    «А что, если я не могу похудеть из-за того, что каждый год мне все желают оставаться такой, какая я есть?» - задает себе вопрос героиня видео, которая в это же время ест банан.

    @alyona.alyona.official

    І так щороку

    оригінальний звук - Альона Альона

    Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

    Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

    Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.

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    Теги: певица Alyona Alyona новости
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