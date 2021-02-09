Alyona Alyona обвинила друзей и близких в том, что она не может похудеть

О своих подозрения артистка рассказала в новом ролике

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona, настоящее имя которой Алена Савраненко, никак не может сбросить лишние килограммы. Но теперь она поняла, в чем же причина этого. По ее словам, похудеть ей мешают пожелания друзей и близких.

Об этом она рассказала в новом ролике, который опубликовала в TikTok.

«А что, если я не могу похудеть из-за того, что каждый год мне все желают оставаться такой, какая я есть?» - задает себе вопрос героиня видео, которая в это же время ест банан.

Ранее «Скотч» сообщал, что Оля Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи».

Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем, которого потеряла в 2013 году.

Высказывание Поляковой также изрядно возмутило пользователей, поэтому певица поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.