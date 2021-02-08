Полякова назвала Кароль «плакальщицей». Тина ответила на высказывание «королевы ночи»
Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать за мужем
Украинская певица Тина Кароль, которую на днях Оля Полякова Оля Полякова назвала Тину Кароль «плакальщицей», ответила ей о том, что думает по этому поводу.
Так, звезда в своей Instagram-Stories опубликовала сообщение, в котором обратилась к своей коллеге и отметила, что она была права в своих высказываниях.
Кароль отметила, что всю жизнь будет плакать мужем, которого потеряла в 2013 году.
«Ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить жизни ради сына. Но не на похоронах, а за здоровья и за силу высоты в близости родственных душ! Моя ты великолепна», - отметила Кароль.
Напомним, во время одного из телешоу Оля Полякова назвала свою коллегу, исполнительницу Тину Кароль «плакальщицей». Это изрядно возмутило пользователей, поэтому она поторопилась публично извиниться за свои высказывания и объяснить, что она имела в виду только творчество своей коллеги.
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