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    Американская поп-звезда перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки

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    Певица Деми Ловато - Американская поп-звезда перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки
    Певица Деми Ловато

    «У меня много жизней, как у кошки», - призналась певица

    Июль 2018-го стал страшным месяцем для Деми Ловато и ее близких: тогда певицу на грани жизни и смерти госпитализировали после передозировки тяжелых наркотиков. В новом документальном фильме «Деми Ловато: Танец с дьяволом» она с ужасом вспоминает детали того дня, когда врачи говорили, что жить ей осталось 10 минут. Премьера назначена на 23 марта.

    После передозировки Деми перенесла три инсульта и сердечный приступ. Из-за нанесенного ущерба мозгу девушка больше не может водить машину, потому что пострадало ее зрение. Читать она тоже не могла в течение нескольких месяцев, а первая прочитанная книга стала для нее большим событием.

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    Американская поп-звезда перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки
    Американская поп-звезда перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки
    Американская поп-звезда перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки
    Американская поп-звезда перенесла три инсульта и сердечный приступ после передозировки

    «У меня много жизней, как у кошки. Сейчас я на девятой. Я готова снова заниматься любимым делом — музыкой», - призналась Деми Ловато.

    Ранее «Скотч» показывал фото 64-летняя бабули, которая обрела фигуру мечты и доказала, что возраст ничего не решает.

    Секрет молодости женщины — в постоянной работе над собой, а также в особенном восприятии возраста. Женщина регулярно занимается в тренажерном зале, правильно питается, делает растяжку и предпочитает одеваться так же, как ее 19-летняя внучка Тия, которая всегда не против одолжить бабушке пару-тройку своих вещей.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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