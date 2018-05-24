Анастасия Приходько: У нас все куда хотят, туда и ездят, где хотят, там и выступают

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Виталий Козловский и Анастасия Приходько

Украинская певица резко прокомментировала выступления коллеги по сцене в РФ

Как ранее сообщал Scotch, украинский певец Виталий Козловский засветился на концерте в Москве 9 мая.

Поступок артиста и его реакция на критику общественности настолько разозлили патриотично настроенных активистов, что они выступили против концертов Козловского в Украине. На данный момент, уже три концертных площадки в разных городах официально отменили выступления звезды.

Раскритиковала выступление Козловского в РФ и украинская певица Анастасия Приходько. По мнению артистки, Козловский поступил как настоящий предатель.

«У нас все проблемы и происходят от таких показательных выступлений. Россия - это страна, которая напала на нас, из-за которой в Украине все проблемы, из-за которой у нас все беды. Мы похоронили 10 000 человек. Неужели это стоит того? Но у каждого, наверное, свой градус поведения и мера человечности. Я не знаю. Но неужели ни для кого не была показательной фотография с Нелей Штепой? Или не были показательными его заявления о том, что он не знает, кто на кого напал? А тут он еще и на 9 мая в Москву едет. Странно, что георгиевской ленточки ещё у него не было. Поздравляем ветеранов? Но суть же не в ветеранах! Суть в стране», заявила певица в интервью изданию Цензор.нет.

Также певица отметила, что у нее тоже есть поклонники в России, но она не может себе позволить выступать на территории страны, которая оккупировала нашу землю.

«У меня тоже есть поклонники в России. Они мне пишут. Буквально вчера мне написали из Смоленска, что слушают мои новые украинские песни, и очень нравится. А 2 месяца назад мне предлагали дать концерт в Питере. Я со стула упала! Но как я могу себе это позволить? Я сама с собой потом жить не смогу. И это никогда ничем не исправишь. Будешь жить с этим до конца своих дней. Вот тем артистам, кто поддерживал Януковича, по сей день это вспоминают. У Козловского уже во Львове отменили концерт. Все, он перечеркнул себе все. Война закончится - и с предателями ещё будут разбираться. Но меня еще бесит отношение к этому Министерства культуры… Вот и весь Женя (Евгений Нищук, - министр культуры, - ред.). Культурой надо заниматься. Если нет культуры - нет будущего в стране. А у нас все куда хотят, туда и ездят, где хотят, там и выступают», - отметила Анастасия Приходько.