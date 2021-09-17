«Легкий наркоман». 67-летняя Лайма Вайкуле призналась в зависимости
Артистка недовольна собой
Российская и латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о своей зависимости. Певица призналась, что подвержена влиянию никотина, в интервью Teleprogramma.pro.
67-летняя Вайкуле рассказала, что недовольна собой и мечтала бы отказаться от сигарет, но ей это нравится. Она назвала себя «легким наркоманом», отметив, что «у каждого есть свой грешок».
«Самая большая трагедия женщин — они всегда недовольны собой. Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить», — подчеркнула артистка.
Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.
Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.
Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.