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    «Легкий наркоман». 67-летняя Лайма Вайкуле призналась в зависимости

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    Российская и латвийская певица Лайма Вайкуле - «Легкий наркоман». 67-летняя Лайма Вайкуле призналась в зависимости
    Российская и латвийская певица Лайма Вайкуле
    Фото: @laima_vaikule_official

    Артистка недовольна собой

    Российская и латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала о своей зависимости. Певица призналась, что подвержена влиянию никотина, в интервью Teleprogramma.pro.

    67-летняя Вайкуле рассказала, что недовольна собой и мечтала бы отказаться от сигарет, но ей это нравится. Она назвала себя «легким наркоманом», отметив, что «у каждого есть свой грешок».

    «Самая большая трагедия женщин — они всегда недовольны собой. Я не исключение. Хорошо, что есть возможность посмотреть архивные видеозаписи и оценить», — подчеркнула артистка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Зибров впервые показал свой роскошный особняк под Киевом.

    Так, на территории дома у звезды есть озеро, бассейн и фонтан. Его исполнитель привез с Италии.

    Фишкой своего двора артист считает звездную аллею гортензий. Там высажены кусты от многих звезд украинского шоу-бизнеса.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    «Легкий наркоман». 67-летняя Лайма Вайкуле призналась в зависимости