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    Шоу-биз

    Анджелина Джоли 8 Марта вспомнила о женщинах в Афганистане

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    Американская актриса Анджелина Джоли - Анджелина Джоли 8 Марта вспомнила о женщинах в Афганистане
    Американская актриса Анджелина Джоли
    instagram.com/angelinajolieofficial/

    Актриса продолжает бороться за права всех униженных и оскорбленных

    Многие звезды шоу-бизнеса отметили Международный женский день с кучей подарков от представителей сильной половины человечества, с цветами и поздравлениями. Но актриса Анджелина Джоли не из таких, даже в праздник она не прекращает думать о тех, кому в этой жизни повезло гораздо меньше, чем ей. Звезда рассказала изданию CNN, что 8 марта она прежде всего переживала за женщин Афганистана. Актриса отметила, что права женщин и их свобода в данный момент буквально висят на волоске.

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    Анджелина Джоли 8 Марта вспомнила о женщинах в Афганистане
    Анджелина Джоли 8 Марта вспомнила о женщинах в Афганистане
    Анджелина Джоли 8 Марта вспомнила о женщинах в Афганистане
    instagram.com/angelinajolieofficial/

    Как заявляет Джоли, любой здравомыслящий человек мечтает увидеть в Афганистане только мир, но если это произойдет, не учитывая права женщин, то подобный мир ничего не стоит. Напомним, правительство Америки подписало мирное соглашение с представителями Афганистана, однако в процессе не была задействована ни одна женщина, так как их голоса просто игнорировались.

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