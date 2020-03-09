Анджелина Джоли 8 Марта вспомнила о женщинах в Афганистане



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Американская актриса Анджелина Джоли instagram.com/angelinajolieofficial/

Актриса продолжает бороться за права всех униженных и оскорбленных

Многие звезды шоу-бизнеса отметили Международный женский день с кучей подарков от представителей сильной половины человечества, с цветами и поздравлениями. Но актриса Анджелина Джоли не из таких, даже в праздник она не прекращает думать о тех, кому в этой жизни повезло гораздо меньше, чем ей. Звезда рассказала изданию CNN, что 8 марта она прежде всего переживала за женщин Афганистана. Актриса отметила, что права женщин и их свобода в данный момент буквально висят на волоске.

Как заявляет Джоли, любой здравомыслящий человек мечтает увидеть в Афганистане только мир, но если это произойдет, не учитывая права женщин, то подобный мир ничего не стоит. Напомним, правительство Америки подписало мирное соглашение с представителями Афганистана, однако в процессе не была задействована ни одна женщина, так как их голоса просто игнорировались.