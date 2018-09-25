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    Шоу-биз

    Мэл Гибсон снимет ремейк вестерна 1969 года

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    Мэл Гибсон - Мэл Гибсон снимет ремейк вестерна 1969 года
    Мэл Гибсон

    Популярный голливудский актер не только снимет фильм, но и напишет сценарий

    Стало известно, что он присмотрел себе новый проект – ремейк вестерна «Дикая банда» 1969 года. В нем Гибсон не только выступит в качестве режиссера, но и лично напишет сценарий.

    Изначально над ремейком работал режиссер «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр, затем перешел к Тони Скотту, который скончался, не успев воплотить проект в жизнь, а теперь постановщиком был выбран Мел Гибсон. Некоторое время главная роль в фильме была закреплена за Уиллом Смитом, неизвестно, останется ли он в проекте.

    Напомним, что картина Сэма Пекинпы рассказывала о группе наемников, которые располагались на границы Мексики и Техаса. Преступники решаются на последнее большое дело, прежде чем окончательно уйти на пенсию. Действие оригинала разворачивалось в 1913 году, Гибсон же перенесет сюжет в наши дни, где опальный агент ОБН собирает банду, чтобы разобраться с влиятельным мексиканским наркобароном. 

    Джерело: Киноафиша

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