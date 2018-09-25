Кристина Агилера снялась в эффектной фотосессии для глянца



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Кристина Агилера

Продвигая грядущий концертный тур Liberation Tour, Кристина Агилера снялась для обложки нового номера Cosmopolitan

В интервью известному глянцу певица рассказала о своих предпочтениях в жизни. По словам Агилеры она не готова заводить романы с коллегами по шоу-бизнесу.

«У меня были возможности, но это не в моем стиле – встречаться с другим человеком из нашего бизнеса. С теми, кто хочет попасть в шоу-бизнес, как правило, что-то да не в порядке. Ну вот взять хотя бы меня. У меня точно есть кое-какие пунктики. Мне кажется, в отношениях я могу выдержать только одну звезду – это себя», - призналась певица.

Напомним, что пару месяцев назад, западные СМИ заявляли, что Кристина Агилера ждет третьего ребенка. Но судя по снимкам, которые были опубликованы в новом номере журнала Cosmopolitan, артистка находится в прекрасной форме и ни о какой беременности речь не идет.