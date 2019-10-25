  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту

    • Розсилка
    <p>Анджелина Джоли</p> <p>instagram.com/angelinajolieofficial</p> - Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту

    Анджелина Джоли

    instagram.com/angelinajolieofficial

    Актриса готова на любые жертвы ради детей

    44-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли сыграла множество ролей в своей жизни, но главной для нее остается роль матери. Актриса готова на любые жертвы ради детей.

    После разрыва с Брэдом Питтом перед звездой «Малефисенты» стал вопрос об опеке над наследниками. Актриса настаивала на единоличной опеке, но судья вынес вердикт в пользу ее бывшего мужа. Питту разрешили видеться с наследниками в любое время, однако жить они остались с матерью.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту
    Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту

    Несмотря на то, что основная опека осталась за Анджелиной, она не намерена уступать экс-возлюбленному. По словам источников, ей нравится нынешнее положение вещей, поэтому она хочет «заморозить» судебные процессы, чтобы не дать Брэду победить.

    «По временной договоренности Брэд имеет меньше чем 50 процентов опеки над детьми. Пока ее все устраивает, но она не собирается ему уступать», – поделился инсайдер.

    Ради детей Анджелина вела и другую борьбу. У актрисы обнаружили предрасположенность к раковым заболеваниям, поэтому ей пришлось удалить молочные железы, фаллопиевы трубы и яичники.

     Читайте также: Ким Кардашьян призналась, что мастерски прячет свой целлюлит

     

    знаменитости актриса шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ