Анджелина Джоли объявила войну Брэду Питту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анджелина Джоли instagram.com/angelinajolieofficial

Актриса готова на любые жертвы ради детей

44-летняя голливудская звезда Анджелина Джоли сыграла множество ролей в своей жизни, но главной для нее остается роль матери. Актриса готова на любые жертвы ради детей.

После разрыва с Брэдом Питтом перед звездой «Малефисенты» стал вопрос об опеке над наследниками. Актриса настаивала на единоличной опеке, но судья вынес вердикт в пользу ее бывшего мужа. Питту разрешили видеться с наследниками в любое время, однако жить они остались с матерью.

Несмотря на то, что основная опека осталась за Анджелиной, она не намерена уступать экс-возлюбленному. По словам источников, ей нравится нынешнее положение вещей, поэтому она хочет «заморозить» судебные процессы, чтобы не дать Брэду победить.

«По временной договоренности Брэд имеет меньше чем 50 процентов опеки над детьми. Пока ее все устраивает, но она не собирается ему уступать», – поделился инсайдер.

Ради детей Анджелина вела и другую борьбу. У актрисы обнаружили предрасположенность к раковым заболеваниям, поэтому ей пришлось удалить молочные железы, фаллопиевы трубы и яичники.