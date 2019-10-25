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    Шоу-биз

    Злата «Богиня» Огневич в песне от Jerry Heil призвала всех украинок полюбить себя

    • Розсилка
    Злата «Богиня» Огневич в песне от Jerry Heil призвала всех украинок полюбить себя

    Поп-звезда спела об одной из самых важных тем современности

    Популярная украинская певица Злата Огневич представила новую песню. Новый хит «Богиня» обращен к теме самооценки каждой из женщин, а также о суперсиле, которая помогает ежедневно ощущать себя богиней.

    «Мы часто недовольны собой, своей жизнью. Девушки - недовольны фигурой, кожей или другими моментами, которые считают недостатками. А ведь на самом деле - внутри каждого живет настоящий Герой, а внутри каждой - прекрасная Богиня!» – комментирует премьеру нового трека Злата Огневич.

    Авторство трека «Богиня» принадлежит молодой нашумевшей исполнительнице Jerry Heil, а саундпродюсером выступил The Maneken.

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    знаменитости певица Злата Огневич
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