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    Шоу-биз

    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины

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    Анджелина Джоли - Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелина Джоли

    Саперы подтвердили, что извлекли из земли старую мину времен Второй Мировой войны

    Вечером 4 ноября съемочная бригада, работающая над созданием фильма «Вечные», нашла на площадке мину времен Второй мировой войны. Кинематографисты тут же вызвали саперов, которые распорядились эвакуировать всех из опасной зоны.

    Несколько недель назад состоялась премьера ленты «Малефисента: Владычица тьмы». Представив картину в ряде крупных городов, исполнительница главной роли 44-летняя Анджелина Джоли отправилась на площадку фильма «Вечные». Очередной съемочный день на Канарских островах едва не обернулся трагедией: члены творческой группы случайно нашли старую мину на месте, где располагались декорации. «Неизвестно, что могло бы произойти, если бы снаряд не обнаружили. К счастью, всех вовремя перевезли в безопасное место, а эксперты предприняли необходимые меры», – сообщил инсайдер.

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    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины
    Анджелину «Малефисенту» Джоли эвакуировали со съемочной площадки из-за мины

    Позднее саперы подтвердили, что извлекли из земли старую мину, которая лежала там со времен Второй Мировой войны. В ближайшие дни работа над фильмом «Вечные» должна возобновиться, но актеры и другие члены съемочной группы все еще очень напуганы.

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