Хиты и зажигательные танцы: Дженнифер Лопес в откровенных нарядах выступила в Израиле



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Джей Ло выступила в Израиле instagram.com/itsmypartytour_dancers

50-летняя Дженнифер Лопес дала концерт в Тель-Авиве в рамках своего тура «It's My Party». Певица вышла к поклонникам в потрясающих луках

Сначала на сцене Yarkon Park звезда появилась в полупрозрачном облегающем комбинезоне, расшитым камнями и стразами. Наряд с глубоким декольте и нарочито оголенной ногой подчеркнул подтянутое тело Джей и эффектно переливался под софитами во время выступления.

Зная особенности своего костюма, Лопес вставала в игривые позы, демонстрируя себя во всей красе. Финальными штрихами ее образа стали полупрозрачные сияющие ботильоны и трость, которая помогала ей выполнять эффектные сценические трюки.

Кроме наряда с оголенной ногой и глубоким декольте, артистка появилась еще в нескольких костюмах, которые подчеркивали ее точеную фигуру и не стесняли в движениях. Что бы надето на поп-диве смотрите в нашей галерее.

Стоит отметить, что вместе с Джей в Израиль приехал ее жених Алекс Родригес. Сначала он сводил возлюбленную на обед, а затем поддерживал ее во время концерта из-за кулис.