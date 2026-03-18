Журналістка довела до сліз дружину покійного співака гурту Adam: деталі конфлікту

Українці обурилися відсутністю професійної етики зі сторони інтерв’юєрки

Співачка Саша Норова, дружина покійного фронтмена гурту Adam Михайла Клименка, відвідала музичну премію Muzvar. На заході вона дала коментар журналістці Люкс ФМ, однак питання медійниці викликали сльози в артистки. Це стало приводом бурхливих обговорень у мережі, зокрема питань журналістки, які користувачі назвали «некоректними». Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео.

Саша Норова зізналась, що вона складно переживає втрату чоловіка та поки не знає, як далі будувати життя. Це зізнання співачка промовляла під увагою камер уже зі сльозами на очах.

Саша Норова та Михайло Клименко перебували у шлюбі та виховували разом двої дітей Фото: пресслужба гурту ADAM

«Насправді, у душі в мене просто буря і біль. Але треба жити. Я думаю, щоби прожити цей день до вечора. Зроблю якісь справи – і далі по колу. Купила собі скетчбук, щоб малювати, і пишу вірші про свій біль… Мені багато нічого не треба, і поки що я справляюся. Далі – не знаю, що робити», – зізналася жінка.

Реакція українців на інтерв'ю з Сашою Норовою

Розмова журналістки Наталії Тур та Саши Норової поширилася мережею. Користувачі відмітили в коментарях те, що питання журналістики про стан та почуття жінки, яка втратила чоловіка, були неактивними. Зокрема, користувачі були обурені таким ставленням до почуттів вдови та розкритикували журналістку за її питання:

«Ніякого почуття такту. Для чого задавати такі питання? Щоб що? Саша мала відповісти: вааау, у мене все клас. я така щаслива! Чи що ведуча очікувала? Немає рамок від слова зовсім».

«Коли знаєш, що людині болить, але робота насамперед», – написав співак Parfeniuk.

«Питання «навіщо» і «для чого» задавати такі недоречні питання, які зайвий раз висипають сіль на рану людині?»

Михайло Клименко та Саша Норова виступали у спільному гурті Adam фото: Люкс ФМ

Однак допис із фрагментом коментарях Саши Норової зник зі сторінки медіа, але залишився у повному випуску на YouTube, де користувачі продовжують писати коментарі з приводу цієї ситуації під іншими дописами.

«Чому б вам так само адекватно не спілкуватись? Ви падаєте нижче дна! Можна вже навіть закрити очі на безтактні питання до інших людей, але не людини, що втратила… Не знаю навіщо це робите, людяності нуль», – йдеться в одному з коментарів.

Реакція журналістки Наталії Тур

Після розголосу цієї ситуації, журналістка Наталія Тур вийшла на зв’язок та вибачилася за свої слова в сторис та під дописом, який було видалено. «Я хочу вибачитися перед Сашею Норовою, а також перед усіма, кого зачепило моє питання. У жодному разі на меті не було зробити боляче чи нашкодити. Я співчуваю Олександрі і її великому горю. Висновки зроблені. Щиро перепрошую», – написала вона.

Нагадаємо, 38-річний український співак Михайло Клименко, фронтмен гурту Adam помер після тривалої боротьби з важкою хворобою. Напередодні повідомлялося, що співак Михайло у кому.

Як повідомляв «Главком», тривалий час артист боровся зі складною хворобою – туберкульозним менінгітом. Туберкульозний менінгіт є найскладнішим проявом туберкульозу. За даними довідника MSD Manual, ця хвороба викликається бактерією Mycobacterium tuberculosis, коли вона дістається легень людини або інших частин тіла чи органів до менінгеальних оболонок. Це захисні мембрани, що вкривають головний і спинний мозок. Зазначається, що туберкульозний менінгіт, у порівнянні зі звичайним менінгітом (вірусним або бактеріальним), розвивається повільно. При складних стадіях ця хвороба може призвести до важких ускладнень.