«Як це розуміти?» Актриса Анна Саліванчук обурилася через російську мову у школі сина

Акторка була здивована відповіддю вчителів на її зауваження

Українська актриса Анна Саліванчук обурилася через російську мову в школі свого сина. Зірка також висловила здивування стосовно того, як на її зауваження відреагували вчителі. Як повідомляє «Главком», цим акторка поділилася у своєму блозі в Instagram.

За словами Анни Саліванчук, вона почула російську мову від учнів, коли прийшла в школу до свого сина. Це обурило акторку, а також те, що російські слова повторював її син.

«Через тривогу перший урок трохи перенесли, і поки діти збираються… я почула, що всі розмовляють російською мовою. Я зробила зауваження, сказала, що так не можна, це негарно, 4 рік війни, і пішла до Микити в садочок. Повертаюся через ті самі двері й чую, що вони далі продовжують російською мовою. Ще гірше – чую, як мій Гліб теж говорить російські слова. Підходжу й кажу: як це розуміти?» – висловилася Саліванчук.

фото: Іnstagram/salivanchuk.anna

Із цим питанням акторка звернулася до вчителів, аби ті відреагували на інцидент та вирішити питання з російською мовою серед учнів. Однак відповідь вчителів обурила актрису ще більше. «Підходжу до вчителів, кажу, що потрібно ставити їм якісь двійки, давати домашні завдання, щоб вони розуміли, що так просто не можна. І що мені кажуть вчителі? Що батьки наших учнів йдуть до директора школи й кажуть, що так не можна й що діти мають право говорити російською. Що? Дорогі батьки, особливо наші однокласники, ви можете мене ненавидіти, але ні! Четвертий рік війни і «яка різниця»? Велика! Люди вмирають!» – заявила зірка.

Також повідомлялося, у Києві при столичному монастирі Московської церкви в Україні «Голосіївська пустинь» працює підпільна школа, де навчають дітей за радянськими підручниками, показують російські фільми та вчать російських пісень.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити російську мову у приватних школах. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України у зареєстрованому депутатами законі № 14361. У законопроєкті йдеться про заборону в приватних закладах освіти мови країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом. Відповідний законопроєкт зареєстрували після недавнього скандалу навколо нелегальної школи на території Свято-Покровського Голосіївського чоловічого монастиря УПЦ (МП) у Голосіївському районі Києва.

