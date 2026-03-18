Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Шон Пенн зізнався, чому йому соромно перед Україною та згадав Єрмака (відео)

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Шон Пенн записав відео з підтримкою ЗСУ
фото: 157 окрема механізована бригада

Шон Пенн назвав у своєму зверненні імена військових ЗСУ, які перебували на позиціях без ротації понад 100 днів

Американський актор Шон Пенн записав відео зі зверненням до українських військових 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Американець пояснив, через що йому соромно перед Україною. Про це пише «Главком» із посиланням на допис 157-ї ОМБр.

Як розповів, Шон Пенн, до нього нещодавно звернулися українські військові та попросити про те, щоб він розповів про наших бійців, які перебували на позиціях понад 100 днів.

Тож актор відреагував на повідомлення військових та записав звернення, де згадав імена українських бійців. «Мені надіслали цю записку від мого друга Андрія Єрмака: «Біля Краматорська на Донецькому фронті бійці 157-ї ОМБр продовжують виконувати бойові завдання без ротації. «Яць» – 141 доба, «Джурі» – 127, «Печа» – 133, «Хижий» – 65, «Кум» – 62. Утримувати позиції так довго означає щодня стикатися з втомою, холодом, небезпекою та невизначеністю. Їхня мужність є прикладом для всієї країни». Я додам, що і для світу», – сказав голлівудський актор.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Крім цього, Шон Пенн додав, що він відчуває сором через те, що має паспорт громадянина США. За словами кінозірки, його країна підвела Україну через недостатню підтримку під час війни.

«З певним соромом я кажу, що я власник американського паспорта. Я відчуваю, що наша країна підвела себе тим, що не вийшла на необхідний рівень підтримки, на який ви заслуговуєте. Це, на мою думку, як американця, є нашим священним обов’язком. Я хочу, щоб ви знали, що більшість людей в Америці з вами. Спостерігається параліч через розбіжності, що виникли в США, відчувається заціпеніння… Ви боретеся за весь світ і Україну, і я дякую вам від щирого серця за моїх дітей, за себе», – сказав Пенн.

Нагадаємо, на церемонії нагородження кінопремії Оскар-2026 був відсутній актор американський актор Шон Пенн. Повідомляється, що напередодні він планував відвідати Україну, але не розголошував, із якою метою. Відомо, що вже на момент церемонії «Оскара» Шон Пенн не перебував у США. Згодом Шон Пенн прибув до України. Після прибуття до Києва він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Також повідомлялося, голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський вручив Шону Пенну, який пропустив церемонію вручення премії Оскар через візит до України, символічну статуетку. Статуетка виготовлена у формі Оскара зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки. Її подарували замість тієї, що актор вручив Володимиру Зеленському.

Теги: США ЗСУ актор Шон Пенн голлівудський актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua