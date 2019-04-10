  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Alekseev стал музыкальным продюсером своего же альбома

    • Розсилка
    Alekseev - Alekseev стал музыкальным продюсером своего же альбома
    Alekseev

    За кулисами концерта праздничного концерта «Весенняя музыкальная платформа» Alekseev признался, что он расширил направление своей деятельности

    Alekseev попробовал себя в новом амплуа – музыкального продюсера.

    «Сейчас в активной стадии идет работа над новым альбомом. И для меня в этот раз все очень волнительно, ведь я выступил музыкальным продюсером собственного альбома. Сначала, признаюсь, было очень трудно, ведь это новое и не все получалось сразу, но я доволен тем, что в результате выходит», – рассказал Alekseev журналистам канала «Украина».

    Кроме того, артист рассказал, где искал вдохновение: «Запись альбома – вещь утомительная, на отдых времени особо нет. Но выделил несколько дней, чтобы посетить Венецию. Я там никогда раньше не был. На самом деле, путешествия – это для меня замечательный отдых и вдохновение. Всегда, когда куда-то еду, ожидаю увидеть что-то красивое – и обязательно так и происходит».

    Читайте також
    Украинская музыка артист
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ