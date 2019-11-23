Анна Седокова в слишком откровенном наряде подразнила мужчин пышными прелестями (видео)



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Певица позировала в соблазнительном наряде перед очередными съемками.

Экс-солистка группы «Виа Гра» показала поклонникам откровенное видео

36-летняя Анна Седокова предстала в кадре в бежевом боди с глубоким декольте. Анна показала себя в полный рост - и стало видно, что на ней не было юбки. Завершили пикантный наряд артистки капроновые колготки с незамысловатым рисунком.

Седокова распустила свои длинные волосы. Звезда сделала яркий макияж. Она выделила глаза и накрасила губы в яркий алый цвет, повторяя образ из своего нового клипа с одноименным названием. Анна подмигнула на видео поклонникам и сделала акцент на своем роскошном бюсте. Певица показала и своего нового возлюбленного, баскетболиста Яниса Тимму.