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    Шоу-биз

    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке

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    <p>Менее чем за месяц песня заняла лидирующие позиции в чартах</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке

    Менее чем за месяц песня заняла лидирующие позиции в чартах

    instagram.com/kamenskux/

    Звезда работает над новой пластинкой

    Певица Настя Каменских, которая недавно представила эпатажный клип Elefante, продолжает покорять латиноамериканский рынок.

    Звезда рассекретила, что сейчас работает над новой пластинкой. Она сочетает латиноамериканские мотивы с различными украинскими музыкальными инструментами. Артистка призналась, что ее творчество изрядно любят за океаном. К примеру, первая испаноязычная песня NK Peligroso попала ко многим чартов в Латинской Америке. Впрочем, новый хит Elefante побил рекорды первой композиции.\

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    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке
    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке
    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке
    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке
    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке
    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке
    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке
    Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке
    instagram.com/kamenskux/

    Менее чем за месяц песня заняла второе место в музыкальных чартах США, Канады и Мексики. Более того, звезда пригласили презентовать Elefante на наиболее популярных мексиканских теле- и радиошоу.

    «Знаете, что самое важное? Это не просто Настя поехала туда себя показать, нет! Там я представляю свою страну, я показываю, что у нас талантливые люди, чтобы они приглашали еще больше наших артистов и мы обменивались культурами», - рассказала NK.

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