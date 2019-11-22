Новый хит Насти Каменских набирает популярность в Америке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Менее чем за месяц песня заняла лидирующие позиции в чартах instagram.com/kamenskux/

Звезда работает над новой пластинкой

Певица Настя Каменских, которая недавно представила эпатажный клип Elefante, продолжает покорять латиноамериканский рынок.

Звезда рассекретила, что сейчас работает над новой пластинкой. Она сочетает латиноамериканские мотивы с различными украинскими музыкальными инструментами. Артистка призналась, что ее творчество изрядно любят за океаном. К примеру, первая испаноязычная песня NK Peligroso попала ко многим чартов в Латинской Америке. Впрочем, новый хит Elefante побил рекорды первой композиции.\

Менее чем за месяц песня заняла второе место в музыкальных чартах США, Канады и Мексики. Более того, звезда пригласили презентовать Elefante на наиболее популярных мексиканских теле- и радиошоу.

«Знаете, что самое важное? Это не просто Настя поехала туда себя показать, нет! Там я представляю свою страну, я показываю, что у нас талантливые люди, чтобы они приглашали еще больше наших артистов и мы обменивались культурами», - рассказала NK.