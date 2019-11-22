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    Шоу-биз

    Гвен Стефани заметили в топе от украинского бренда

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    <p>Американская певица Гвен Стефани присоединилась к списку мировых селебрити, которые открыли для себя украинское</p> <div></div> - Гвен Стефани заметили в топе от украинского бренда

    Американская певица Гвен Стефани присоединилась к списку мировых селебрити, которые открыли для себя украинское

    Звезда порадовала украинских поклонников

    50-летняя американская поп-артистка Гвен Стефани выгуляла блестящий топ от бренда Frolov на шоу The Voice, где она является одним из звездных наставников. Фото Гвен в своем творении бренд поделился в официальном Instagram, назвав ее своей музой.

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    Напомним, одежда от украинских дизайнеров имеют в своих шкафах княгиня Монако, Пинк, Деми Мур, Софи Тернер и другие известные модницы.

    Напомним, Гвен Стефани – обладательница трех премий Грэмми. В качестве сольного исполнителя получила награду American Music Awards, Brit Awards, World Music Awards и две Billboard Music Awards. Журнал Billboard назвал Стефани 54-м самым успешным артистом и 37-м самым успешным артистом Hot 100 десятилетия. Телеканал VH1 поставил ее на 13-е место в списке «100 величайших женщин в музыке» 2012 года.

     

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