Гвен Стефани заметили в топе от украинского бренда



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Американская певица Гвен Стефани присоединилась к списку мировых селебрити, которые открыли для себя украинское

Звезда порадовала украинских поклонников

50-летняя американская поп-артистка Гвен Стефани выгуляла блестящий топ от бренда Frolov на шоу The Voice, где она является одним из звездных наставников. Фото Гвен в своем творении бренд поделился в официальном Instagram, назвав ее своей музой.

Напомним, одежда от украинских дизайнеров имеют в своих шкафах княгиня Монако, Пинк, Деми Мур, Софи Тернер и другие известные модницы.

Напомним, Гвен Стефани – обладательница трех премий Грэмми. В качестве сольного исполнителя получила награду American Music Awards, Brit Awards, World Music Awards и две Billboard Music Awards. Журнал Billboard назвал Стефани 54-м самым успешным артистом и 37-м самым успешным артистом Hot 100 десятилетия. Телеканал VH1 поставил ее на 13-е место в списке «100 величайших женщин в музыке» 2012 года.