  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»

    • Розсилка
    <p>Арнольд Шварценегер&nbsp; &nbsp;</p> <p>Фото: imdb</p> - Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»

    Арнольд Шварценегер   

    Фото: imdb

    Украинская премьера фильма состоится 31 октября

    Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» – продолжения первых двух частей франшизы.

    Действие картины разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор охотится за терминаторами и роботами-убийцами из будущего. Также появляется новый персонаж – гибрид робота и человека по имени Грейс, которая помогает защитить девушку Дани Рамос – от ее выживания зависит судьба человечества.

    К роли Сары Коннор вернулась Линда Хэмилтон, которая играла ее в фильмах Кэмерона. Также в проекте появится Арнольд Шварценеггер. Он снова сыграет робота T-800, как и в первых двух фильмах. Судя по трейлеру, Сара Коннор и Грейс обращаются к нему за помощью.

    Джеймс Кэмерон, снявший две первые части, выступает в качестве продюсера. А режиссером стал Тим Миллер – постановщик «Дэдпула».

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»
    Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»
    Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»
    Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»
    Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»
    Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»

     Читайте также Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье
    знаменитости трейлер кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ