Арнольд Шварцнеггер и Линда Хэмилтон вновь спасают мир в трейлере нового «Терминатора»



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Арнольд Шварценегер Фото: imdb

Украинская премьера фильма состоится 31 октября

Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» – продолжения первых двух частей франшизы.

Действие картины разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор охотится за терминаторами и роботами-убийцами из будущего. Также появляется новый персонаж – гибрид робота и человека по имени Грейс, которая помогает защитить девушку Дани Рамос – от ее выживания зависит судьба человечества.

К роли Сары Коннор вернулась Линда Хэмилтон, которая играла ее в фильмах Кэмерона. Также в проекте появится Арнольд Шварценеггер. Он снова сыграет робота T-800, как и в первых двух фильмах. Судя по трейлеру, Сара Коннор и Грейс обращаются к нему за помощью.

Джеймс Кэмерон, снявший две первые части, выступает в качестве продюсера. А режиссером стал Тим Миллер – постановщик «Дэдпула».

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