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    Артист и продюсер года: Барских и Бадоев получили награды от российского музыкального портала

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    Артист и продюсер года: Барских и Бадоев получили награды от российского музыкального портала

    Также было отмечено наградой многолетнее сотрудничество режиссера и продюсера Алана Бадоева с Максом Барских

    Тандем Бадоева и Барских одержал абсолютную победу в главных номинациях музыкальной премии: «Самый популярный артист», «Продюсер года» и «Песня года»

    В этом году на премии TopHit Music Awards от российского музыкального портала TopHit украинский певец Макс Барских одержал свою четвертую победу в номинации «самый популярный артист»: ранее его награждали в 2017-м, 2019-м и 2020-м году. На протяжении 2020-го года, согласно данным платформы TopHit, 17 треков Макса Барских сгенерировали более 4 миллионов эфиров на радиостанциях в странах бывшего СНГ и Балтии.

    Также было отмечено наградой многолетнее сотрудничество режиссера и продюсера Алана Бадоева с Максом Барских. В этом году оно принесло Бадоеву победу в номинации «продюсер года».

    TopHit — российский музыкальный сервис, который занимается мониторингом музыки на радиостанциях в более чем 40 стран мира.

    Ранее «Скотч» рассказывал, как предприимчивый таец четыре раза женился и трижды развелся ради оплачиваемого отпуска.

    Согласно тайваньскому законодательству, человек имеет право на восьмидневный оплачиваемый отпуск при вступлении в брак. Разумеется, работодателям тайваньца это не понравилось. Руководители банка, в котором он работал, быстро поняли, что он задумал, и сначала отказывали ему в предоставлении отпуска.

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