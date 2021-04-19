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    Супермодель София Вергара показала, как выглядела в 90-х (фото)

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    Супермодель София Вергара показала, как выглядела в 90-х (фото)
    instagram.com/sofiavergara/

    Поклонники заявили, что звезда с каждым годом только хорошеет

    На днях София Вергара решила удивить своих фанатов. Она опубликовала в своем микроблоге архивный снимок, который подписала просто: «Майами, 90-е».

    На фото колумбийско-американская модель предстала в серебристом бикини и продемонстрировала фолловерам подтянутую фигуру. Поклонники, конечно, пришли в восторг от увиденного, но отметили, что с годами Вергара явно изменилась в лучшую сторону: стала более очаровательной и красивой. «Неподражаемая», «Ты прекрасна», «Красотка», «Сейчас даже лучше», — написали пользователи сети в комментариях под архивным фото звезды.

    Отметим, что в 90-е 20-летняя София активно работала в модельном бизнесе. Она снималась в Америке и Мексике и будоражила умы и воображение многих мужчин и даже женщин. Но и сейчас актриса и модель остается такой же красивой и неподражаемой, как и в годы своей молодости.

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    Супермодель София Вергара показала, как выглядела в 90-х (фото)
    Супермодель София Вергара показала, как выглядела в 90-х (фото)

    Напомним, что 48-летняя Вергара четырежды была номинирована на премию «Золотой глобус» и «Эмми» в категориях «Лучшая актриса второго плана мини-сериала, телевизионного сериала или телевизионного фильма», а также как «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале». Все номинации она получила за роль Глории Дельгадо-Притчетт, которую исполнила в сериале «Американская семейка». Актриса активно ведет свой Instagram и имеет почти 20 млн подписчиков.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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