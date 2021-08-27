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    Алина «Бджілка» Гросу представила рэп-версию своего первого суперхита

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    Певица Алина Гросу - Алина «Бджілка» Гросу представила рэп-версию своего первого суперхита
    Певица Алина Гросу
    instagram.com/alina_grosu/

    Певица начала свою карьеру более 20 лет назад с песни, написанной Ириной Билык

    Известная украинская певица Алина Гросу порадовала поклонников обновленным хитом «Бджілка 2.0» и анонсировала дату выхода клипа на песню.

    Судя по небольшому отрывку, клип обещает быть очень сочным, в неоновых цветах, с откровенными моментами, на которых Алина, как всегда, будет сверкать своей красотой.

    Пользователи соцсети оставили немало комментариев под публикацией, и хором заявили, что с нетерпением ждут новой песни.

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    Публикация от GROSU (@alina_grosu)

    Ранее Алина Гросу рассказала, как обмочилась на конкурсе «Мини Мисс Украина».

    «Я участвовала в конкурсе «Мини Мисс Украина» и нас 7 часов безвылазно держали на сцене. Ребенок подавал сигналы несколько часов, махал ручками, но все только любовались и махали мне в ответ. Не выдержав, я тихонько присела на сцене в своем пышном платье и... В результате, никто ничего так и не понял, спонсором конкурса была какая-то марка молочных продуктов, организаторы решили, что это или сыворотка или кефир разлился», — вспомнила исполнительница.

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    Теги: знаменитости певица Алина Гросу шоу-бизнес
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    Алина «Бджілка» Гросу представила рэп-версию своего первого суперхита