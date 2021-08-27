Преображение Джамалы за 20 лет на сцене. Лучшие фото любимой певицы

Певица всегда удивляла фанатов нестандартными образами

Знаменитая украинская певица Джамала (настоящее имя - Сусана Джамаладинова) 27 августа празднует день рождения. Артистке исполняется 38 лет.

Путь успешной певицы начался 19 лет назад. За это время исполнительница заявила о себе, как о невероятно сильной вокалистке, которая любит яркие, эффектные наряды и эксперименты.

Джамала родилась в семье музыкантов. Так, мама артистки — пианистка, а отец — хоровой дирижер. Поэтому Джамала начала заниматься музыкой еще с раннего детства. Будущая звезда сделала первую профессиональную запись в 9 лет.

Певица была лучшей выпускницей курса музыкальной академии, планировала посвятить себя классической музыке и стать солисткой миланской оперы La Scala. Впрочем, планы пришлось изменить, ведь будущая звезда всерьез увлеклась джазом, соулом и восточной музыкой.

С 2001 по 2007 год звезда была участницей женского вокального акапельного джазового квинтета Beauty Band.

Артистка всегда удивляла нестандартным подходом к своему стилю и творчеству. Так, в начале карьеры одной из изюминок имиджа исполнительницы была чалма. В 2009 году образ артистки стал более дерзким и эпатажным.

В том же году Джа победила на восьмом международном конкурсе «Новая волна» в Юрмале.

В 2011-м Джамала решила кардинально изменить прическу и отрезать длинные волосы. Звезда сделала боб каре и челку. В это время в гардеробе певицы появилось больше ретро-платьев.

В 2013 году поклонники певицы были приятно рады, когда увидели кумира на большом экране. Так, Джамала снялась в фильмах «Поводырь» и «Полина».

В 2016 году Джамала представляла Украину на 61-м песенном конкурсе «Евровидение» с песней 1944 года, где заняла первое место. Тогда исполнительница предстала перед публикой в фиолетовом платье и брюках с широкими длинными рукавами.

В этот период Джа становилась все более популярной. Звезда всегда привлекательно выглядела и предпочитала брючные костюмы и комбинезоны. По словам артистки, она любит чувствовать себя комфортно на сцене, а не волноваться из-за того, что может засветить пикантные места в экстрамини. Если же артистка выбирает платья, то обычно длинные. Песни знаменитости стали все лиричней.

Сторонники привыкли видеть Джа чувственной, загадочной и женственной. Ретро-стиль в одежде артистки остался в прошлом. Сейчас же певица предпочитает этномотивы и романтические образы.

Ранее постройневшая Джамала удивила стильным образом на Atlas Weekend.

Так, исполнительница дала концерт в рамках фестиваля Atlas Weekend, во время которого очаровала внешними трансформациями. Сейчас исполнительница имеет очень красивый вид. Свою стройную похудевшую фигуру Джа подчеркнула, надев кожаные облегающие брюки и топ.