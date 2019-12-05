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    Шоу-биз

    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью

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    <p>43-летняя Мила Йовович готовится к рождению третьего ребенка</p> <div></div> - Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью

    43-летняя Мила Йовович готовится к рождению третьего ребенка

    Голливудская актриса показала, как изменилась ее фигура в третьем триместре беременности.

    43-летняя Мила Йовович призналась, что беременность «идет по плану». Мила рассказала, сколько набрала в положении. Оказалось, что примерно столько же, как и в прошлые два раза: около 22 килограммов. Актриса уточнила, что не занималась спортом из соображений безопасности.

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    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью
    Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью

    Йовович назвала себя суперпараноиком и объяснила свою позицию. «Я очень осторожна, чтобы не сделать ничего, что могло бы подвергнуть меня риску выкидыша», – подчеркнула звезда фильма «Пятый элемент».

    Она утверждает, что ее обрадовали приятные моменты беременности. В их числе – увеличение бюста, которым ранее не могла похвастаться артистка. «Моя мамина грудь вернулась, что очень интересно для девушки, которая всегда была плоской, как доска. Я наслаждают моментом, пока он есть!» – заверила Мила.

     

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