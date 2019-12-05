Беременная Мила Йовович похвасталась увеличившейся грудью



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43-летняя Мила Йовович готовится к рождению третьего ребенка

Голливудская актриса показала, как изменилась ее фигура в третьем триместре беременности.

43-летняя Мила Йовович призналась, что беременность «идет по плану». Мила рассказала, сколько набрала в положении. Оказалось, что примерно столько же, как и в прошлые два раза: около 22 килограммов. Актриса уточнила, что не занималась спортом из соображений безопасности.

Йовович назвала себя суперпараноиком и объяснила свою позицию. «Я очень осторожна, чтобы не сделать ничего, что могло бы подвергнуть меня риску выкидыша», – подчеркнула звезда фильма «Пятый элемент».

Она утверждает, что ее обрадовали приятные моменты беременности. В их числе – увеличение бюста, которым ранее не могла похвастаться артистка. «Моя мамина грудь вернулась, что очень интересно для девушки, которая всегда была плоской, как доска. Я наслаждают моментом, пока он есть!» – заверила Мила.