Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус



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Майли Сайрус

Певица даже не пыталась скрывать своих измен с другой девушкой

После новости о расставании Лиама Хемсворта и Майли Сайрус в сердцах фанатов еще теплилась надежда на их воссоединение: в конце концов, это не первые трудности в истории отношений звездной пары. Но точку поставил Лиам, подав на развод всего через восемь месяцев брака, не дожидаясь очередного хэппи-энда.

Объяснение этому нашлось у друзей актера, с которыми поговорили зарубежные СМИ. Оказывается, Лиам так быстро решился на расторжение брака из-за романа Майли с ее новой подругой Кейтлин Картер и из-за того, что Сайрус абсолютно не скрывает новые отношения.

«Лиам думал, что они смогут решить свои проблемы, но ее фотографии с Кейтлин стали последней каплей. Он из очень консервативной семьи, которая не может такое принять», – рассказал знакомый актера. Речь. конечно, о тех самых фото, на которых Майли целуется с новой девушкой, не обращая внимания на папарацци – эти снимки появились в Сети одновременно с заявлением о расставании Сайрус и Хемсворта.

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