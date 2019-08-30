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    Шоу-биз

    Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

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    <span>Майли Сайрус</span> - Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
    Майли Сайрус

    Певица даже не пыталась скрывать своих измен с другой девушкой

    После новости о расставании Лиама Хемсворта и Майли Сайрус в сердцах фанатов еще теплилась надежда на их воссоединение: в конце концов, это не первые трудности в истории отношений звездной пары. Но точку поставил Лиам, подав на развод всего через восемь месяцев брака, не дожидаясь очередного хэппи-энда.

    Объяснение этому нашлось у друзей актера, с которыми поговорили зарубежные СМИ. Оказывается, Лиам так быстро решился на расторжение брака из-за романа Майли с ее новой подругой Кейтлин Картер и из-за того, что Сайрус абсолютно не скрывает новые отношения.

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    Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
    Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
    Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
    Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
    Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
    Бесстыдные лесбийские игрища: стало известно, почему Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

    «Лиам думал, что они смогут решить свои проблемы, но ее фотографии с Кейтлин стали последней каплей. Он из очень консервативной семьи, которая не может такое принять», – рассказал знакомый актера. Речь. конечно, о тех самых фото, на которых Майли целуется с новой девушкой, не обращая внимания на папарацци – эти снимки появились в Сети одновременно с заявлением о расставании Сайрус и Хемсворта.

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