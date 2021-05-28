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    35-летняя Леди Гага отважилась на откровенные фото в бикини

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    Американская поп-исполнительца Леди Гага - 35-летняя Леди Гага отважилась на откровенные фото в бикини
    Американская поп-исполнительца Леди Гага
    Фото: @ladygaga

    Публикация Гаги набрала почти три миллиона лайков и восхитила ее поклонников

    Американская поп-исполнительца Леди Гага показала фигуру в откровенном образе и поделилась полученными снимками с фанатами. Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.

    На размещенных изображениях 35-летняя певица позирует лежа спиной к фотографу в купальнике синего цвета с принтом, выполненном по технологии тай-дай. Она запечатлена с распущенными волосами, лежа на фоне океана рядом с бокалом.

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    35-летняя Леди Гага отважилась на откровенные фото в бикини
    35-летняя Леди Гага отважилась на откровенные фото в бикини
    instagram.com/ladygaga/

    Публикация Гаги набрала почти три миллиона лайков и восхитила ее поклонников. «Обожаю тебя», «Настоящая Русалка», «Мои глаза благословились», «Шикарное тело», «Какая прекрасная фигура!», «Королева!», «Нереальная красотка», «Самая красивая женщина в мире», — комментировали подписчики.

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    35-летняя Леди Гага отважилась на откровенные фото в бикини